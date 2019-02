PSD diz que “nenhuma pergunta pode ficar sem resposta” sobre a Unidade de Medicina Nuclear

O Grupo parlamentar do PSD considera que é preciso “apurar toda a verdade” sobre as questões levantadas por um trabalho jornalístico relativo à Unidade de Medicina Nuclear do Serviço Regional de Saúde, tendo requerido uma comissão parlamentar de inquérito para analisar a situação.

“Tendo em conta que foi colocado em causa o funcionamento e a instalação dessa unidade, o grupo parlamentar do PSD apresentou, no dia de ontem, na Assembleia Legislativa, um pedido de constituição de uma comissão de inquérito que permita, de uma vez por todas, apurar toda a verdade sobre os factos em apreço”, afirmou João Paulo Marques, numa iniciativa realizada junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O deputado salienta que é preciso ter “noção de que foram feitas acusações gravíssimas sobre o funcionamento da Unidade de Medicina Nuclear, não só por parte de quem foi acusado, mas também do ponto de vista de quem acusou”, entendendo que a Assembleia Legislativa e os seus deputados “têm uma obrigação perante os madeirenses de apurarem a verdade sobre tudo o que se passou e se passa na Unidade de Medicina Nuclear”. Um trabalho que tem de ser feito, “custe o que custar e doa a quem doer”, afirmou.

João Paulo Marques salienta que, neste caso, “nenhuma pergunta pode ficar sem resposta”, sendo necessário chamar todos os intervenientes para que todos os esclarecimentos possam ser prestados, “de forma urgente”, à população madeirense.

A ideia é saber, “de uma vez por todas, se, no caso da medicina nuclear, os recursos públicos foram bem ou mal geridos, mas, principalmente, para que possamos garantir aos madeirenses que podem continuar a confiar no seu serviço de saúde”, referiu João Paulo Marques.

Nesse sentido, o Grupo Parlamentar quis assumir com os madeirenses que o seu compromisso é com a “verdade e com a transparência”.