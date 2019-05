PSD diz que não basta fechar ruas e exige “acções de estímulo para o comércio tradicional”

A vereação do PSD na Câmara Municipal do Funchal alertou hoje o presidente Paulo Cafôfo que não basta fechar ruas, sendo necessário “garantir que as mesmas têm dinamização económica e comercial de forma a que os lojistas possam desenvolver os seus negócios”.

Jorge Vale Fernandes lembrou as duas propostas do PSD aprovadas em Assembleia Municipal do Funchal que visam a dinamização do comércio tradicional, mas que o executivo socialista “tarda em implementar, apesar de não haver nenhum impedimento técnico”.

Segundo o social-democrata, uma das propostas está relacionada com a indemnização aos comerciantes afectados financeiramente pelas obras da Fernão Ornelas, do Bom Jesus e de outras ruas. A segunda proposta refere-se ao desconto nos parquímetros municipais para as famílias que façam compras no comércio tradicional no centro da cidade.

“Sabendo que existem ainda diversas artérias da Cidade com muitas lojas fechadas, abandonadas e devolutas, questionamos [o presidente da CMF], que iniciativas é que esta Autarquia entende lançar para dinamizar o comércio”, disse o vereador do PSD, acrescentando que o desconto nos parquímetros é uma medida efectiva que iria permitir maior dinamismo no centro do Funchal.

“Esta é uma medida que beneficia as famílias, que gera movimento na Cidade e incentiva as compras nas lojas do comércio tradicional”, reforçou, lembrando a recente notícia que deu conta da pouca rotatividade nos parquímetros e da asfixia sentida pelos comerciantes.