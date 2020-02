O Grupo Parlamentar do PSD considera que a utilização de meios aéreos nos incêndios que assolaram, esta semana, a Ponta do Pargo, poderia ter feito a diferença em termos da dimensão da área ardida e dos prejuízos materiais causados.

Por isso, entregou hoje um projecto de resolução, na Assembleia Legislativa da Madeira, para que o Governo da República “assuma a disponibilização dos meios aéreos na Região, durante todo do ano, para o combate e prevenção aos fogos florestais”.

Numa visita à freguesia, o deputado Nuno Maciel dirigiu uma palavra de apreço a todos os “que sofreram e sentiram na pele a perda de alguns bens materiais e a aflição por que passaram durante essas horas”.

O deputado lembrou que durante três dias, “arderam 700 hectares de terreno, que eventualmente poderiam não ter ardido, caso nós tivéssemos, nesta altura do ano, outros meios ao nosso dispor”.

Nuno Maciel sublinhou que com a instabilidade provocada pelas alterações climáticas, que faz com que tenhamos incêndios desta dimensão em pleno inverno e “importa termos uma acção consertada e eficiente ao longo dos 12 meses do ano”, lembrando que os meios aéreos já se revelaram eficazes no combate aos fogos florestais na Madeira, se forem accionados nas primeiras horas.

O deputado deixou ainda um louvor a todos os meios envolvidos no combate a este incêndio, desde Bombeiros, Protecção Civil, Polícia Florestal, PSP, GNR, assim como a acção pronta da Câmara Municipal da Calheta e do Governo Regional com medidas concretas e imediatas de apoio aos criadores de gado e aos agricultores.