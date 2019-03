PSD critica Câmara do Porto Moniz por não reforçar verbas destinadas aos bombeiros

“O executivo socialista da Autarquia do Porto Moniz não reforçou as verbas dos Bombeiros Voluntários do Porto Moniz e de São Vicente, conforme ficou acordado em 2018, o que tem levado ao encerramento sistemático da delegação daquela corporação no Concelho, pelo menos uma dia por semana”. É desta forma que o PSD denuncia a falta de investimento do executivo camarário à corporação local.

De acordo com nota enviada à imprensa, a vereação social-democrata deixou o alerta hoje, na reunião de Câmara, após ter apresentado uma proposta que visava o aumento da atribuição de verbas da Autarquia aos Bombeiros locais. Todavia, a proposta foi chumbada pelo PS.

“Ficamos surpreendidos porque, ao contrário daquilo que acontece na Autarquia de São Vicente que aumentou as verbas atribuídas à Corporação, o presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz (CMPM) não cumpre com a palavra, e agora chumba a proposta apresentada pelo PSD, que previa o reforço das verbas para a delegação local dos Bombeiros, o que certamente irá resultar na continuação do encerramento constante deste serviço de socorro”, sublinhou Dinarte Nunes.

Na mesma nota, o vereador social-democrata explicou que nos dias em que a delegação local está encerrada, o socorro tem sido assegurado pelas ambulâncias e pelos tripulantes que estão sediados em São Vicente, o que acaba por colocar em causa a segurança de pessoas e bens, especialmente aquelas que residem em freguesia mais distantes.

Aliás, acrescenta mesmo que, em causa está “o facto de as pessoas não serem assistidas atempadamente, o que poderá constituir uma agravante nos casos de doenças súbitas ou agudas. Porque nestas situações quanto mais depressa as pessoa for socorrida maior é a possibilidade de sucesso na prestação dos cuidados de saúde”.

A verdade continua o autarca, é que “o presidente da CMPM congratula-se com o funcionamento permanente de 24 horas por dia de um serviço de socorro, que na realidade não está a acontecer. O presidente não fala a verdade quando omite e se recusa a reforçar as verbas necessárias para assegurar o pleno funcionamento deste serviço de socorro à população do Porto Moniz.”

Dinarte Nunes enaltece o “bom serviços” prestado pelos Bombeiros do Porto Moniz, mas constata que “não há milagres” quando a Autarquia “condiciona claramente o trabalho dos Soldados da Paz” ao “não injectar as verbas necessárias” para assegurar o pleno funcionamento deste serviço no Concelho.