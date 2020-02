“É com agrado e satisfação que vemos os alertas dos Vereadores do PSD, ao longo dos últimos dois anos, serem finalmente atendidos e darem frutos, obrigando o Executivo da Câmara Municipal do Funchal a agir e a investir numa área em que, tanto do ponto de vista humano quanto material, são inúmeras e conhecidas as dificuldades”.

A afirmação é do Vereador Social-democrata Jorge Vale, que no final da reunião camarária desta quinta-feira, destacou o facto do Executivo Municipal ter lançado um procedimento para a contratação de cerca de 40 viaturas para o Departamento de Ambiente, Limpeza e Resíduos, viaturas essas que serão afectas ao serviço de limpeza da cidade, colmatando “parte dos problemas que foram denunciados, pelo PSD, ao longo dos últimos dias”.

O Social-democrata considera que este procedimento vem “garantir que parte dos problemas relacionados, neste caso, com a falta de meios para garantir a limpeza da cidade, possam ser minorados, o que é positivo, embora se lamente a demora de dois anos para a sua concretização”, explica Jorge Vale, sublinhando que os vereadores do PSD “esperam que não sejam precisos mais dois anos para que o Executivo Municipal garanta o pagamento do subsídio de risco aos trabalhadores deste Departamento, proposta do PSD que a autarquia aprovou na semana passada, pese embora tenha sido apresentada em 2017”.

O PSD fez questão de valorizar o voto de reconhecimento que foi hoje expresso a todos os que contribuíram para o salvamento e a segurança das pessoas e bens, na data em que se assinalam dez anos após o fatídico dia 20 de Fevereiro de 2010.

“É um voto de agradecimento destinado, em primeiro lugar, aos Bombeiros Municipais, aos trabalhadores da Autarquia e às Forças de Segurança e Protecção Civil mas, também, a todos os cidadãos anónimos, que colocando em risco as suas próprias vidas, ajudaram e deram tudo de si aos que mais necessitavam, pelo que, naturalmente, o PSD se congratula com o simbolismo deste reconhecimento e homenagem”, frisou o vereador Social-democrata.