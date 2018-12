PSD concorda “em absoluto com as datas anunciadas”

“Sendo as Eleições Regionais da Madeira antes das nacionais nós concordamos em absoluto com as datas anunciadas”, afirmou o secretário-geral do PSD Madeira, a propósito das datas das eleições para 2019 anunciadas hoje pelo Presidente da República.

“O PSD sempre defendeu duas coisas essencialmente: em primeiro lugar que as eleições deviam ser separadas e, em segundo lugar, que as Eleições Regionais da Madeira fossem primeiro do que as Nacionais”, sublinhou Rui Abreu, explicando que na reunião que mantida com o Presidente da República no Funchal, Marcelo Rebelo de Sousa “não queria marcar as eleições no dia 13 de Outubro, o último fim-de-semana possível devido às celebrações de Fátima, e portanto seria o fim-de-semana anterior, 6 de Outubro. Uma das datas possíveis” e que, por conseguinte, as eleições Regionais teriam de realizar-se antes.

A propósito da proximidade e possível influência entre os dois actos eleitorais, o social-democrata disse ainda que “não podemos confundir eleições Regionais com Nacionais”.

“São eleições bastante distintas”, rematou.