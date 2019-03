PSD afirma que chumbo do TdC mostra “incompetência” do executivo da Câmara do Funchal

Jorge Vale, vereador do PSD na Câmara Municipal do Funchal, afirmou, esta tarde, que o chumbo do Tribunal de Contas ao empréstimo de 7,5 milhões que essa autarquia contava fazer, é demonstrativo da “incompetência da governação socialista na Câmara Municipal do Funchal e alguma soberba”.

A reacção do PSD à notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO surgiu após a habitual reunião de Câmara, que se realizou esta tarde.

“Em 2013, a vereação do PSD deixou ‘n’ projectos prontos a serem implementados. Em meados de 2016, esta mesma Câmara, esta vereação socialista, contratou um financiamento de 10 milhões de euros para executar algumas dessas obras. Esse contrato de financiamento tinha uma condição: essa verba poderia ser utilizada no prazo máximo de dois anos”, explicou o vereador, referindo que se chegou a meados de 2018 sem que a CMF realizasse metade das obras, deixando de poder utilizar cerca de 50% desse montante.

Jorge Vale refere que este novo financiamento de 7,5 mihões, foi aprovado em reunião de CMF a 6 de Setembro de 2018 e que no dia 20 de Setembro foi a reunião um dossier sobre questões dos bancos e que a 25 de Setembro houve a abertura do procedimento. Novamente em Novembro o assunto foi a reunião.

“São obras fundamentais para o município”, assume o social-democrata, tendo em conta que se tratam de questões relacionadas com habitação social, consolidação de escarpas e financiamento da primeira fase da ETAR.