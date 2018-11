PSD acusa CMF de “leviandade” devido a recuo na Rua João de Deus

O recuo na decisão do encerramento de uma das vias na Rua João de Deus e o aumento de cargos de chefia na Câmara Municipal do Funchal (CMF) “revelam a forma leviana como a autarquia gere a cidade e o dinheiro dos contribuintes”, acusa o PSD.

“Este executivo de Paulo Cafôfo põe e dispõe e toma decisões de forma muito leviana sem ponderar as consequências das suas decisões (...), infelizmente, com prejuízo para a vida dos munícipes”, apontou Jorge Vale Fernandes, após a reunião de câmara que decorreu no final desta quinta-feira.

O vereador social-democrata lembrou as “múltiplas vezes” em que o PSD alertou a autarquia para o erro do encerramento de uma via na Rua João de Deus e para o impacto que iria ter no trânsito e na mobilidade da Cidade. Agora, questiona o presidente de Câmara sobre como resolverá a questão do afunilamento da Rua do Bom Jesus.

O aumento de 83% no número de postos de chefias e coordenadores na CMF, entre 2013 e 2018, também deixa dúvidas aos sociais-democratas, sobre a forma como a CMF gere o dinheiro: “Há três anos este executivo gastou 60 mil euros com um estudo contratado a um especialista para desenhar uma estrutura orgânica para a Câmara. Agora esses 60 mil euros nada valem, e vimos hoje aprovada uma nova orgânica”. Essa orgânica, aponta o PSD, conta “com 106 postos de chefias e coordenadores, quando comparada com os 58 postos de chefias e coordenação existentes durante a última vereação do PSD em 2018”.

Ressalvando que o PSD é a favor da valorização e da promoção dos recursos humanos na CMF, Jorge Vale Fernandes questionou se faz sentido este aumento exponencial de postos de chefia. “Se no passado, com mais funcionários, era possível gerir e bem a autarquia com 58 postos de chefia e coordenadores, fará sentido este aumento tão significativo em cargos de chefia quando, actualmente, o número de funcionários é inferior”, concluiu o autarca social-democrata.