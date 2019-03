PSD acusa Câmara do Funchal de “mau planeamento das obras”

O vereador do PSD na Câmara Municipal do Funchal, Elias Homem de Gouveia, acusa a autarquia funchalense de “mau planeamento” das obras realizadas no Funchal. Em causa está o encerramento do Largo do Phelps e da Ponte do Bettencourt que, ontem, causou “graves prejuízos à circulação automóvel”. Uma situação que, segundo o social-democrata, poderia ser pior se tivesse “havido alguma situação de emergência”.

“Isto aconteceu devido ao mau planeamento da obra. Aliás, situação que já começa a ser habitual e que já aconteceu nas Ruas do Bom Jesus e João de Deus e que, pelos vistos, não vai acabar por aqui, até porque estão previstas mais obras que levarão ao encerramento do Lago do Colégio e da Rua Padre Gonçalves da Câmara”, afirmou.

Tendo isto em conta, Elias Homem de Gouveia acusou a autarquia funchalense de fazer as obras “em cima do joelho”, num calendário que é meramente político, tendo dito que estas poderiam ter sido feitas em período de férias escolares, nomeadamente na Páscoa, porque, nessa altura, existe menos tráfego.