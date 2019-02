PSD acusa Câmara do Funchal de “má fé” no encerramento das hortas urbanas em S. Gonçalo

O PSD apresentou hoje, 7 de Fevereiro, na Reunião de Câmara semanal, um voto de protesto contra o encerramento das Hortas Urbanas dos Salões, em São Gonçalo, no Funchal.

Os vereadores social-democratas não compreendem a “decisão unilateral da autarquia” de encerrar as hortas naquela freguesia, colocando um ponto final num projecto com “provas dadas” para a Cidade.

“Por um lado dizem que é uma aposta e é um projecto com provas dadas de sucesso aqui na nossa Cidade, e por outro lado encerram as hortas urbanas”, resumiu Joana Silva, vereadora do PSD, denunciando a forma como o processo foi conduzido pelo executivo municipal.

“Diria até que existiu aqui uma forte componente de má-fé, uma vez que os hortelãos não foram contactados atempadamente [a informar] que as suas hortas seriam encerradas, nem lhes foi dada a possibilidade de acederem a hortas mistas”, referiu.

Na horta dos Salões, lembrou Joana Silva, além do cultivo, existe criação de animais, e nem assim este executivo da Confiança recuou.

“Sabemos que houve total indisponibilidade desta Câmara para negociar o terreno com o proprietário, o que a nós faz-nos obviamente muito confusão”, acrescentou, mostrando-se solidária com os horticultores e com a população de São Gonçalo. O projeto, lamentou a vereadora, fica praticamente esvaziado naquela freguesia.