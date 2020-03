PS quer respostas sobre colapso do Caminho do Luzeirão

O deputado socialista Jacinto Serrão deu entrada a um requerimento na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira a solicitar esclarecimentos ao secretário regional da Saúde, ao presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e ao presidente da Junta de Freguesia do Jardim da Serra sobre o colapso do caminho do Luzeirão e o que foi ou está a ser feito para garantir a segurança das pessoas e bens.

Explica que o Caminho do Luzeirão, no Jardim da Serra, inaugurado a 30 de agosto de 2015, acabou por colapsar em Fevereiro de 2018, deixando em perigo iminente de derrocada uma habitação e, consequentemente, uma família em sério risco de vida.

“Acontece que, até hoje, passados dois anos do desabamento da estrada, nem a empresa construtora (AFAVIAS), nem a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, nem a Protecção Civil tomaram as medidas exigíveis para garantir a segurança da habitação e da vida das pessoas que lá vivem”, diz o deputado Jacinto Serrão.

Segundo o deputado trata-se de “um problema grave, originado pelas falhas de construção de uma obra pública, que ameaça os bens e a vida de uma família, configurando um ato de irresponsabilidade das entidades públicas”.

Por esta razão, o Grupo Parlamentar do PS-M requer esclarecimentos sobre o que foi feito até ao momento para salvaguardar a integridade física e psicológica da família em causa, o que está a ser feito para corrigir o problema causado pela derrocada de uma obra pública e como tencionam ressarcir a família dos prejuízos materiais e psicológicos causados pela derrocada da referida obra pública.