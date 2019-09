PS-Madeira saúda nomeação de D. Tolentino Mendonça como Cardeal

O Partido Socialista da Madeira saúda a nomeação de D. Tolentino Mendonça como cardeal, um facto que “deixa orgulhosos os cidadãos madeirenses ao verem um filho da terra chegar a um patamar tão importante na hierarquia da Igreja Católica”.

Além da dimensão religiosa, os socialistas destacam “o grande papel que D. Tolentino desempenha na cultura portuguesa, enquanto poeta e pensador”.

D. Tolentino Mendonça, de 53 anos, nasceu em Machico e é, actualmente, arquivista do Arquivo Secreto do Vaticano e bibliotecário da Biblioteca Apostólica do Vaticano. O arcebispo madeirense torna-se, assim, o sexto cardeal português do século XXI e o terceiro a ser designado no actual pontificado, passando também a ser o segundo membro mais jovem do Colégio Cardinalício.

Foi ordenado padre em 1990 e bispo em 2018. Biblista, investigador, poeta e ensaísta, o futuro cardeal foi condecorado com o grau de Comendador da Ordem de Sant’lago da Espada por Aníbal Cavaco Silva, presidente da República, em 2015. Foi ainda vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa

“A D. Tolentino Mendonça e aos seus familiares, o PS-Madeira envia as maiores felicitações”, refere através de comunicado.