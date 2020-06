O Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Madeira (PS-Madeira) defendeu hoje um plano de compensações para os agentes culturais da Região, que têm sido fortemente prejudicados pelos efeitos da pandemia Covid-19, desde o Estado de Emergência, sendo certo que a situação deverá manter-se por mais alguns meses.

“O cancelamento de concertos, espectáculos musicais, teatrais e literários causaram grandes prejuízos e perdas de ganhos para organizações e associações culturais”, referiu, defendendo que, neste momento, “precisamos que estas entidades ou pessoas que trabalham por conta própria possam ser recompensadas com apoios, até porque a retoma neste sector, como sabemos, será muito lenta”.

Razões que levaram o Partido Socialista a entregar na Assembleia Regional, um projecto resolução onde propõe a criação de um subsídio ou uma compensação para empresas, operadores e organizações culturais que possa ir até ao máximo de 80% dos danos económicos provocados pela Covid-19.

Cafôfo considera que se trata de uma verba “muito importante”, uma vez que este é um “sector já de si muito frágil, em que o trabalho tem muita precariedade e as dificuldades são imensas” e que nem sempre é valorizado. Considera este sector “uma ponte para a inovação e coesão social”, que cria “riqueza e emprego”.

O socialista sublinha que esta compensação “é mais do que justa”, por ser uma forma de “manter um sector com uma importância e relevância económica muito grande na Região”., esperando que este projecto seja aceite pelos partidos na Assembleia Regional, e que tenha acolhimento por parte do Governo Regional.