PS Madeira considera fundamental mais medidas e apoios

O Grupo Parlamentar do PS Madeira considera “positivas” as medidas anunciadas hoje pelo Governo Regional, “sendo já um pequeno complemento ao pacote de ajuda financeiro nacional”, frisam. “Todas as medidas são bem-vindas, e no que toca às famílias, é de salientar a isenção do pagamento de rendas habitacionais de imóveis geridos pelo Governo Regional, bem como as isenções relativamente às creches e escolas”, acrescentam em comunicado assinado pelo seu líder, José Miguel Iglésias.

Continuando, os socialistas madeirenses lembram que “foram anunciados vários apoios sociais, embora as dotações nos pareçam manifestamente insuficientes, face à dimensão do problema e da situação em que muitas pessoas vivem. No entanto, confiamos que haverá o devido acompanhamento nos próximos dias e feita a devida avaliação sobre o reforço necessário”, apontam.

Por outro lado, consideram que “é urgente, nesta fase, providenciar o mais rápido possível o acesso às linhas de financiamento, sejam regionais ou nacionais, de modo a salvaguardar a tesouraria das empresas que lidam com a queda abrupta de receitas e com os custos operacionais”.

E continuam: “Estamos conscientes que a linha de 100 milhões de euros anunciada não será suficiente para acudir a todas as empresas e pese embora os apoios previstos a nível nacional consideramos que devem ser analisadas o mais rápido possível medidas de contingência que visem salvaguardar os postos de trabalho das empresas paralisadas, em particular da Hotelaria, onde se regista uma grande percentagem de ‘layoff’. O Turismo representa quase 25% da economia regional”, recordam.

Indo mais além, o PS madeirense diz que “continua a não se prever a possibilidade de conversão em apoio a fundo perdido, sobretudo para as empresas que assegurem a manutenção dos postos de trabalho. O grupo parlamentar do PS-Madeira já o tinha sugerido e os Açores já anunciaram medidas com componente a fundo perdido, precisamente para garantir os postos de trabalho e o pagamento de salários aos trabalhadores”, exemplificam.

Consideram também que, “tal como admitiu o presidente do Governo Regional, ainda falta definir muitas medidas para vários sectores e profissionais, que vivem um grande período de incerteza nomeadamente no sector primário, agricultura e pescas, os trabalhadores independentes e os empresários em nome individual. As microempresas, bem como as PME, constituem o grosso do tecido empresarial regional e serão certamente as mais prejudicadas no curto prazo”, garantem.

Já no que toca “a uma possível revisão do orçamento regional o grupo parlamentar do PS Madeira está totalmente disponível para colaborar com o Governo Regional, assim este o queira, para contribuir e tornar o mais consensual possível o esforço colectivo necessário para a recuperação económica da Região”, disponibilizam-se.

E concluem com duas notas: “Temos esperança que é possível superar esta fase, onde o mais importante é travar a propagação do vírus e passar à fase da recuperação económica, que será difícil, que exigirá muito de todos os agentes públicos e privados, mas que teremos de enfrentar. O Grupo Parlamentar do PS-Madeira está totalmente focado nesse desígnio e em colaborar com o Governo Regional, ajudando as empresas e as famílias.”