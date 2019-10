PS-M vai convidar Paulo Porto Fernandes a vir à Madeira

Paulo Cafôfo já reagiu à eleição do madeirense Paulo Porto Fernandes pelos círculos da Europa e Fora da Europa à Assembleia da República. O cabeça-de-lista às eleições regionais aplaudiu a entrada do camarada prometendo estabelecer em breve um encontro na Região como o novo deputado: “Vamos convida-los para visitar a Madeira”, disse há instantes ao DIÁRIO.

De resto, Cafôfo não tem dúvidas que o camarada “será um grande defensor de todas as comunidades madeirenses, em particular da Venezuela, mas também dos restantes países sendo naturalmente o representante de todas elas”, frisou.

Antes considerou ter recebido com particular “emoção a boa notícia”, sublinhado ser igualmente muito positivo que exista mais “um madeirense no Parlamento que defenderá os interesses da diáspora”.

Paulo Porto Fernandes substitui Augusto Santos Silva que voltará a ser ministro. Os votos dos emigrantes pelos círculos da Europa e Fora da Europa está encerrado o processo de escolha dos 230 deputados a São Bento elegendo esta quinta-feira os quatro parlamentares que faltavam: Paulo Pisco e Paulo Porto Fernandes pelo PS; José Cesário e Carlos Gonçalves, pelo PSD.