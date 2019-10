PS-M indigita amanhã líder parlamentar

O PS vau reunir a Comissão Política amanhã às 19h. Em cima da mesa vão estar dois pontos: análise da situação política e a indigitação do novo líder parlamentar.

Desconhece-se quem poderá avançar para a chefia da bancada, que nesta legislatura, conta com 19 deputados. Victor Freitas é actualmente o presidente do grupo parlamentar. O seu nome volta a ser falado nalguns círculos, mas não é certa a sua recondução.

Os socialistas debatem a situação política um dia após a assinatura do acordo de governo entre PSD e CDS.