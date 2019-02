PS apresenta requerimento para debate sobre o estado da Saúde

O PS apresentou, na Assembleia Legislativa, um requerimento para a reazliação de um debate, com a presença do Governo Regional, sobre o estado do Sistema Regional de Saúde na Madeira.

Victor Freitas, lembra que a Madeira atravessou um período complicado na Saúde, devido ao Plano de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF) que julgava estar ultrapassado e que, agora, a Saúde seri auma prioridade. “Infelizmente, da parte do Governo, não foi isso que aconteceu. (...) Não deu prioridade à Saúde como se exigia e como os próprios se comprometeram”, afirma o líder parlamentar socialista.

“Havia esta expectativa de que existisse uma mudança no Sistema Regional de Saúde, com um maior investimento, que existisse a atracção de quadros e recursos humanos para melhorar a Saúde dos madeirenses. Nestes quatro anos, tivemos três secretários regionais, uma instabilidade constante nos diversos sectores da Saúde na Região”.

Victor Freitas deu exemplos de promessas não cumpridas, como a definição do tempo máximo de resposta garantida para consultas, meios complementares de diagnóstico ou tratamento cirúrgico, a criação do ‘cheque cirurgia’ ou a criação de uma plataforma online, na qual o doente teria acesso à sua posição na lista de espera.

O Governo também não resolveu a questão das altas problemáticas. “As camas hospitalares que neste momento estão ocupadas para estes casos custam à Região 46 milhões de euros, sendo que, se estas pessoas fossem transferidas para um lar, tal custaria 14 milhões de euros, o que permitiria uma poupança de cerca de 30 milhões de euros”, explica o deputado que reconhece que “foi necessário esperar quatro anos para que a Vice-Presidência chamasse a si esta questão, uma vez que há aqui um diferendo entre a área da Saúde e a área da Segurança Social”.

O PS marca o debate porque “o Governo Regional falhou em toda a linha. Chegam ao fim do mandato e, ao contrário daquilo que têm vindo a propalar que cumpriram, infelizmente na área da Saúde não cumpriram”, afirma.