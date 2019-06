Próximo ano lectivo dividido em dois semestres na Madeira

Bom dia ilustres leitoras e leitores. Na edição impressa do DIÁRIO deste domingo saiba que o próximo ano lectivo, na Madeira, será dividido em dois semestres. Depois da revolução dos manuais digitais, a Secretaria Regional da Educação recolheu propostas dos conselhos executivos das escolas para que o novo calendário seja aplicado no regresso às aulas. Este é o tema que faz manchete no seu matutino de hoje, onde também evidenciamos o facto de já existirem estabelecimentos que manifestaram desejo de seguir o modelo proposto pela equipa liderada por Jorge Carvalho.

O dia de ontem fica também marcado pelos Estados Gerais do Partido Socialista da Madeira. O candidato a presidente do Governo Regional, Paulo Cafôfo, assumiu ser um defensor acérrimo do serviço público, mas articulado com os sectores social e privado. A convenção contou com cerca de 300 participantes, alguns dos quais publicamente próximos do PSD-Madeira. Ainda no contexto político, saiba que o PURP afastou o médico Rafael Macedo da corrida às Regionais.

Da política para o desporto saiba ainda que o golfe quer combater a quebra no turismo. A aposta no Open da Madeira volta a ser uma hipótese como forma de alavancar um destino em contraciclo.

‘São Vicente investe 1 milhão na ligação entre Ponta Delgada e Boaventura’ e ‘Europa dá 18 milhões para 8 projectos ambientais que integram a Região’ são as restantes chamadas de primeira capa.

