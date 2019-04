Prolongado o aviso de agitação marítima até final da tarde de domingo

A Capitania do Porto do Funchal prolongou, hoje, até às 18h00 de domingo, o aviso de agitação marítima forte no arquipélago da Madeira, e recomenda que as embarcações fiquem nos portos de abrigo.

“Informa-se ter sido recebido, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima até às 18h00 locais de 07 de abril, referente ao arquipélago da Madeira: vento de noroeste moderado a forte, por vezes muito forte rodando para oeste/noroeste a partir do início da manhã; a visibilidade será boa a moderada, por vezes fraca; a ondulação na costa norte será de noroeste de três a quatro metros, diminuindo gradualmente para dois a três metros e, na costa sul, de sudoeste, de um a dois metros”, refere um comunicado da Capitania.

A Capitania recomenda, assim, que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.