Projecto da Casa de Saúde Câmara Pestana vence ‘Prémio Inovação Social’ 2018

‘Reabilitar Estimulando Aptidões através da Realidade Virtual – REARV’ é o nome do projecto do Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Maria – Casa de Saúde Câmara Pestana, que venceu a 2ª edição do Prémio Inovação Social 2018, que contou com a participação de 15 instituições, com um total de 17 candidaturas apresentadas. A Casa do Povo de Santo António com o ‘Ginásio do Cérebro’ e a Associação Casa do Voluntário com o projecto ‘Não ao Desperdício Alimentar – N.A.D.A.’ mereceram menções honrosas.

De referir que o ‘Prémio Inovação Social’ foi criado pela Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, em conjunto com o Banco Santander Totta, tendo sido lançado no dia 21 de Setembro de 2018, no âmbito da 3.ª Feira de Economia Social e Solidária, que decorreu no Funchal. Tal como no primeiro ano, tem um prémio no valor de 2.500 € para a candidatura vencedora.

Na cerimónia de entrega de prémios, que decorreu esta tarde, Rita Andrade ressalvou a importância do “projecto inovador” que venceu a edição deste ano. “É um projecto muito inovador, que nos vai permitir aferir o impacto das tecnologias”, salientou a secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, ressalvando a necessidade de se apostar na promoção da vida activa.

Neste que é o Dia Internacional da Solidariedade Humana, a entrega de prémio revestiu-se de maior importância e simbolismo.