‘Programa Estudante Insular’ contempla 4,5 milhões para aliviar despesas das famílias com viagens

Numa iniciativa promovida nesta manhã de terça-feira, dia 18 de Dezembro, na estrada ER 207 (por detrás do aeroporto), o Grupo Parlamentar do PSD/M abordou o ‘Programa Estudante Insular’.

“Mais uma medida com grande enfoque social por parte do Governo Regional que foi aprovada no último Orçamento”, sublinhou o deputado Bernardo Caldeira.

O referido programa contempla uma verba de 4,5 milhões destinados a apoiar as famílias cujos filhos estudam fora da Região. Com esta medida as famílias passarão a pagar apenas 65 euros pelas viagens dos estudantes (4 por ano) entre a Madeira e o Continente, uma vez que o Governo Regional assume o remanescente da despesa até o valor máximo de 400 euros.

Para o PSD, “o Governo Regional substitui-se assim ao Governo Central, mais uma vez por não cumprir a continuidade territorial”.