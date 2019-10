Programa de educação ambiental inicia-se a 4 de Outubro no Porto Santo

Na próxima sexta-feira, dia 4 de Outubro, terá início o PEAS - Programa de Educação Ambiental para a Sustentabilidade - Escolas Básicas do 1º ciclo. O arranque das actividades será feito através de uma saída de campo, em parte do PR3 - Percurso Recomendado 3 - Levada do Pico do Castelo, proporcionando, aos cerca de 95 alunos integrados neste programa, o contacto com a natureza e o conhecimento de aspectos relacionados com o património natural e cultural da ilha do Porto Santo.

Este programa, da responsabilidade da autarquia é desenvolvido desde 1998 nas Escolas Básicas do 1º Ciclo e tem como objectivo contribuir para a formação dos alunos, proporcionando acesso a conhecimento que lhes permite interpretar e avaliar o meio natural envolvente, tomando consciência dos seus problemas e incentivando-os para a adopção de práticas que se coadunam com o desenvolvimento sustentável. As atividades têm uma programação mensal, durante o ano lectivo e são dirigidas aos alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade.

Outro dos grandes objectivos, e sob o lema ‘Conhecer para Preservar’ tem sido a promoção do conhecimento do património natural da ilha do Porto Santo, porém, sempre no contexto da fragilidade dos nossos ecossistemas. Mais recentemente, o PEAS tem também incluído outras áreas temáticas, tais como os valores culturais da ilha, indissociáveis do seu território e cuja valorização é imprescindível para o desenvolvimento sustentável.

Estes objectivos são ainda indissociáveis da candidatura em curso da ilha do Porto Santo a Reserva da Biosfera, contribuindo para a promoção dos valores subjacentes à Reserva da Biosfera candidata, bem como das boas práticas de desenvolvimento sustentável local.