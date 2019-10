Procissão do Senhor dos Milagres junta milhares em Machico

Milhares de pessoas estão hoje em Machico para a tradicional procissão e festa do Senhor Bom Jesus dos Milagres. A paróquia começou a preparar a festa cedo para receber os muitos fiéis que todos os anos fazem questão de marcar presença nesta grande celebração de fé. Este ano não foi excepção à regra e, locais e ‘forasteiros’, estão em Machico para esta tradição do Senhor dos Milagres. Esta noite, depois da procissão com a Imagem do Senhor dos Milagres, decorreu a Missa solene presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, que esta tarde realizou a benção dos peregrinos.

As celebrações continuam amanhã, pelas 15 horas, com a missa solene presidida pelo Vigário Geral, Cónego Fiel Sousa. Às 16h30 terá lugar a procissão de regresso à Capela do Senhor dos

Milagres.