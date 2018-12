Primeiro avião da ‘Operação Natal’ deu meia volta

O primeiro avião da programação de voos extra para o Natal e Fim-de-Ano na Madeira, um Airbus A-319-111, da easyJet, não chegou a aterrar no Aeroporto da Madeira.

O voo U27603, que descolou do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, pelas 11h32 regressou à origem, devido às más condições meteorológicas que se fazem registar em Santa Cruz.

O aparelho, com capacidade para transportar 156 passageiros, ainda deu umas voltas entre a Madeira e o Porto Santo e fez uma aproximação ao aeroporto, mas acabou por divergir.

Trata-se do quinto voo divergido hoje, devido à má visibilidade na zona.

A operação Natal e Fim-de-Ano prolonga-se até 3 de Janeiro, conforme noticiámos na edição impressa de hoje.