Primeira fase da reabilitação e restauro do convento de Santa Clara prestes a começar

Está em fase de adjudicação a primeira fase da reabilitação e restauro do Convento de Santa Clara.

Esta primeira fase vai custar cerca de 1,2 milhões de euros, de um total de 2,4 milhões de euros. A diferença vai ser investida nas outras três fases.

Como explicou Paula cabaço, numa pequena cerimónia de apresentação da intervenção, que decorreu na Casa Museu Frederico de Freitas e que contou com a presença da madre superiora do convento, a primeira fase é a da reabilitação geral do edifício - área visitáveis, convento e igreja. Coberturas, pavimentos, madeiras, sistema de iluminação.

A segunda fase vai incidir na conservação e restauro do património artístico do convento - móvel integrado, móvel - pinturas, esculturas, talhas....

Na terceira fase, o trabalho consistirá em tornar o convento num edifício com um percurso visitável. Vai permitir apreciar detalhes arquitectónicos e o acervo, incluindo o que não está actualmente visível.

A quarta fase consistira em tornar o edifício parte integrante de um roteiro cultural e turístico do Funchal.

A empreitada para a primeira fase começa em breve e termina no próximo ano.

Entretanto, já foi preparado o concurso, para a segunda fase, com um valor base próximo dos 800 mil euros.

Quem também esteve presente, na apresentação da intervenção, foi o director regional de Cultura. Francisco Clode referiu-se às quatro fases como “a intervenção patrimonial mais importante de sempre na RAM, pela importância patrimonial e pelos valores envolvidos. Não é projecto novo, houve uma primeira tentativa em 2009.”

Com as obras, será duplicada a área de acesso e de visita ao convento.

O director da Cultura quis fazer uma homenagens ás freiras residentes. “Santa Clara e o seu património não existiram sem a presença das freiras, após a extinção das ordens religiosas, desde o início do século XIX.” Freiras que vão continuar a habitar o convento, durante e após as obras.

O presidente do Governo, que também esteve presente, referiu-se à intervenção como estando integrada num conjunto de outras, que realizam o compromisso de reabilitar o património: Museu Vicentes e respectivo acervo fotográfico, que está a ser todo digitalização; tectos da Sé; Convento de Santa Clara; e reabilitação da Quinta do Imperador - Museu do Romantismo. “Se não olharmos para o passado, não compreendemos o presente, nem o futuro.”

Na ocasião ficou a indicação de que o Museu Vicentes deverá ser inaugurado em Maio ou em Junho.