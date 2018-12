Preços dos combustíveis descem pela terceira semana consecutiva

A terceira semana de Dezembro começa com combustíveis mais baratos, a julgar pelo despacho governativo que estipula os preços máximos de venda dos combustíveis ao público.

Às zero horas desta segunda-feira entraram em vigor os valores que serão praticados até ao próximo domingo. E tanto a gasolina como o gasóleo surgem no mercado madeirense mais acessíveis, registando a terceira descida no mês em curso.

Eis os preços definidos.

Gasolina super sem chumbo IO 95 ....... 1,444 euros por litro

Gasóleo rodoviário ................................ 1,266 euros por litro

Gasóleo colorido e marcado .................. 0,809 euros por litro

Na semana passada eram estes os preços em vigor.

Gasolina super sem chumbo IO 95 ....... 1,466 euros por litro

Gasóleo rodoviário ................................ 1,287 euros por litro

Gasóleo colorido e marcado .................. 0,828 euros por litro

A evolução dos preços dos combustíveis tem por base o comportamento do barril de petróleo e produtos derivados nos mercados internacionais.