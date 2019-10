Preço das casas na Madeira sobe 1,8% durante o terceiro trimestre de 2019

O preço da habitação na Região Autónoma da Madeira registou uma subida de 1,8% durante o terceiro trimestre de 2019, situando-se em 1.567 euros/m2, segundo o índice de preços do idealista. Trata-se de um aumento de 11,8% em termos homólogos.

Dos 10 municípios analisados, Calheta foi o que apresentou a maior subida (8,7%), seguido por Santana (4%), Ponta do Sol (3,9%) e Porto Santo (3,8%). Por outro lado, São Vicente e Ribeira Brava apresentaram descidas de 1,8% e 1,3%, respectivamente.

O Funchal apresentou um aumento de 0,8% custando o preço do metro quadrado 1.819 euros. As freguesias mais caras para comprar casa no Funchal são Sé (2.393€/m2), São Gonçalo (2.291€/m2) e São Martinho (2.017€/m2). Por outro lado, as mais baratas são Monte (1.166€/m2), São Roque (1.304€/m2) e Santo António (1.440€/m2). No Porto Santo, o preço do metro quadrado custa 1.266€.

Em comparação com o resto do país, a habitação registou uma subida de 2,5% durante o mesmo período, situando-se em 1.981 euros/m2.

Regiões de Portugal

Todas as regiões assistiram a um aumento de preços em termos trimestrais com excepção do Alentejo que apresenta uma descida de 1%. Destaque para a Região Autónoma dos Açores, que viu os preços crescerem 4,1%. Seguem-se, por esta ordem, Norte (2,7%), Área Metropolitana de Lisboa (2,7%), Região Autónoma da Madeira (1,8%), Algarve (1,4%) e Centro (1%).

A Área Metropolitana de Lisboa com 2.883 euros/m2 continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve onde custa 2.183 euros/m2, Norte (1.613 euros/m2) e Região Autónoma da Madeira (1.567 euros/m2). Do lado oposto da tabela, encontra-se a Região Autónoma dos Açores (869 euros/m2), o Centro (1.031 euros/m2) e Alentejo (1.031 euros/m2), como as regiões mais baratas.