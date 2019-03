Praia da Maiata foi limpa por ‘amantes’ do calhau

A praia da Maiata, no Porto da Cruz, foi alvo de uma limpeza profunda por parte de um grupo de madeirenses ‘amantes’ do calhau. O projecto ‘Madeira Pebbles’, que cria obras de arte com recurso ao calhau da Madeira, achou fundamental limpar aquela praia do concelho de Machico e ainda teve uma surpresa pelo meio.

“Hoje foi dia de limparmos a praia da Maiata no Porto da Cruz. Para além de criarmos obras com calhau a preocupação ambiental é tida em conta. Um grande obrigado ao casal alemão que se juntou a nós nesta causa”, pode ler-se na publicação.