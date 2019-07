Praça do Povo acolhe ‘Encontro Desportivo’ com a presença de 400 crianças e jovens

O Governo Regional, através da IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira e da Associação Garouta do Calhau, organizam um ‘Encontro Desportivo’, que irá reunir mais de 400 crianças e jovens, amanhã, na Praça do Povo, no Funchal.

As actividades decorrem entre as 10 e as 15h30 desta sexta-feira, com a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, a marcar presença na abertura do evento.

Durante este ‘Encontro Desportivo’, que pretende promover a actividade física, a saúde e bem-estar, as crianças das várias instituições participantes terão a oportunidade de praticar vários desportos, como o futebol, voleibol, hóquei e karaté, bem como de realizar provas de orientação, participar em jogos tradicionais e aulas de zumba e body combat.

Esta iniciativa surge no âmbito do plano de actividades do Consórcio Regional para a Intervenção Comunitária (CRIC), criado a 5 de Abril deste ano, com a assinatura de uma carta de compromisso entre 12 entidades que desenvolvem a sua actividade em centros comunitários da Região Autónoma da Madeira, e tem como objectivo “promover um planeamento integrado e sistemático das actividades, potenciando sinergias e garantido uma maior eficácia nas respostas sociais junto da comunidade”, realça uma nota do executivo.

Casa do Povo de São Martinho comemora Dia dos Avós

Rita Andrade estará também presente no almoço comemorativo do Dia dos Avós, assinalado a 26 de Julho. Um convívio de promovido pela Casa do Povo de S. Martinho, no Restaurante Escondidinho, em Machico.

O almoço, que contará com animação musical do Grupo de Tocares e Cantares ‘Verde Limão’, faz parte de um dia inteiro de actividades dedicado aos avós, no qual cerca de 100 utentes dos Centros de Dia e Centros de Convívio da Casa do Povo e seus familiares irão desfrutar de vários momentos de convívio e lazer.