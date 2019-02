PPM Madeira questiona falta de obras junto à ribeira de João Gomes

O PPM Madeira esteve hoje junto à ribeira de João Gomes, onde ainda não foi feita qualquer obra de melhoramento dos muros que ladeiam aquela ribeira. “Passados oito anos do temporal que infelizmente afectou a Madeira, ainda falta muito para fazer”, refere Paulo Brito, vice-presidente regional do PPM Madeira, considerando que só na baixa funchalense foram construídas as amuradas, enquanto que uns metros acima, os gradeamentos de metal que protegem a ribeira “estão em algumas partes bastante degradadas”.

“Se vieram vários milhões de euros da União Europeia e de vários privados, que com a ajuda dos meios de comunicação social também deram à Região donativos, qual o motivo de isto ainda estar assim?”, questiona Paulo Brito, destacando que seria “bom e agradável ver as obras terminadas de vez, salvaguardando o património e deixando as muralhas em pedra mandadas construir pelo Brigadeiro Oudinot”.