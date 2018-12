Pousada dos Vinháticos vai a hasta pública de arrendamento

O Governo Regional decidiu avançar com o procedimento de hasta pública para o arrendamento da Pousada dos Vinháticos, na Serra d’Água.

Este procedimento surge na sequência do fim da concessão com a Enasol – Sociedade de Hotelaria da Madeira, que termina no final do corrente ano de 2018.

A resolução n.º 1122/2018 foi publicada hoje no JORAM, onde é referido que “considerando o fim da concessão, é fundamental colocar o mencionado empreendimento turístico no mercado imobiliário”.

A concessão abrange os diversos edifícios da Pousada dos Vinháticos, bem como o estabelecimento e o recheio.