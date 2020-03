Poucos a chegar, muitos a partir

No Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, mesmo com vento forte (de feição) o movimento aéreo programado para esta segunda-feira tem estado a decorrer dentro da normalidade que a contingência de a’lerta’ obriga. Dos 25 movimentos de chegada previstos para esta segunda-feira (10 internacionais), há apenas a registar dois cancelamentos efectivos: o voo TAP de Lisboa ao início da madrugada, e o voo da SATA dos Açores. Os restantes têm chegado, mesmo aqueles, como a Condor, que formalmente cancelou a viagem enviando na mesma as aeronaves apenas com tripulação para garantir o repatriamento de turistas.

Sintoma desta realidade atípica é o movimento na gare aeroportuária. Muitos passageiros, na esmagadora maioria turistas, na gare das Partidas, realidade que contrasta com o sossego que impera na gare das Chegadas, nos últimos dias com saídas quase a ‘conta gotas’.