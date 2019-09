Portos da Madeira no Seatrade Europe com a Cruise Portugal

De hoje, 11 de Setembro, a sexta-feira, 13, decorre na cidade de Hamburgo, mais uma edição da Seatrade Europe, a maior feira do sector dos cruzeiros que se realiza no ‘velho continente’, no qual irá participar os Portos da Madeira (APRAM), englobado na marca Cruise Portugal - APP, Portos de Portugal.

Tal como tem ocorrido noutros eventos dos últimos anos, estão também os portos de Leixões, Lisboa, Setúbal, Portimão e Açores, nesta que é a 10.ª edição do Seatrade Europe.

Contudo, unidos sob a mesma marca e neste evento, “esta é a sétima vez consecutiva que os portos portugueses participam num espaço nacional, com 21 m2 e que se localiza no stand 515, e que será, nos dias 11 e 12 entre as 12h00 e as 14h00, o palco do evento ‘A Taste of Portugal’”, explica a organização nacional. “Esta iniciativa tem por objectivo divulgar a gastronomia portuguesa junto dos decisores da indústria e dar-lhes a conhecer a oferta portuária e turística actual de cada um dos seis portos”, acrescenta a Portos de Portugal.

Numa nota informativa, salientam que “estarão ainda representados no stand de Portugal diversos agentes económicos nomeadamente a Buzzpath – Agência de Viagens, Grupo ETE, Lisnave – Estaleiros Navais, e Navalrocha e Navex”.

“De referir que, durante o primeiro semestre de 2019, os portos portugueses registaram um total de 720.529 passageiros de cruzeiro (314.871 dos quais no Porto do Funchal ou 43,7% do total, enquanto Lisboa teve 239.135 passageiros ou 33,1%), o que correspondeu a um crescimento nacional de 6% (no Porto do Funchal o crescimento foi de 15,66%) face aos 679.827 passageiros registados no período homólogo de 2018 (272.233 no Porto do Funchal ou 40% do total)”, contabilizam.

“Seguindo esta curva ascendente, para 2019 as administrações portuárias prevêem que a actividade de cruzeiros registe valores semelhantes aos de 2018, ultrapassando os 1,4 milhões de passageiros”, acrescenta, dos quais no ano passado o Funchal contribuiu com 537.851 passageiros movimentados (38,4% do total), enquanto Lisboa contribuía com 577.603 passageiros (41,2%).

Juntas, por estas duas infraestruturas, passaram em 2018 quase quatro em cada cinco (79,6%) passageiros de cruzeiros, fossem eles em trânsito ou iniciando ou terminando as suas viagens. Este ano, a meio caminho, o seu peso diminuía (76,8%), mas porque o Porto de Lisboa perdeu peso, com o Porto do Funchal a crescer.

“Os portos nacionais congratulam-se com estes resultados que contribuem significativamente para os valores positivos que o Turismo tem alcançado em Portugal e na forma como o país se projecta para os mercados emissores”, acrescenta a nota.