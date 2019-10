Porto Santo recebe Assembleia Intermunicipal da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis

Está a decorrer no Porto Santo a reunião da Assembleia Intermunicipal da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis (RPMS), que junta, no auditório do edifício da Câmara Municipal, 28 municípios.

A RPMS integra actualmente 57 municípios portugueses e é uma associação de municípios que tem como missão apoiar a divulgação, implementação e desenvolvimento do projecto Cidades Saudáveis nos municípios que pretendam assumir a promoção da saúde como uma prioridade da agenda dos decisores políticos.

Constituída formalmente a 10 de Outubro de 1997, a Rede “desenvolve a sua intervenção tendo como linhas orientadoras apoiar e promover a definição de estratégias locais suscetíveis de favorecer a obtenção de ganhos em saúde e ainda promover e intensificar a cooperação e a comunicação entre os municípios que integram a Rede e entre as restantes redes nacionais participantes no projecto Cidades Saudáveis da Organização Mundial da Saúde (OMS)”, refere nota da Autarquia porto-santense, anfitriã do evento.

O Município do Porto Santo integra a Rede desde 2010 desenvolvendo projectos na área da sustentabilidade ambiental, alinhados com a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030 das Nações Unidas.