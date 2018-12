Porto Santo pode ter no futuro seis em vez quatro médicos

Pedro Ramos esteve esta quarta-feira no Porto Santo para entregar uma viatura nova e outros equipamentos aos BVPS e também esteve reunido coma direcção do centro de saúde da ilha dourada.

Após a reunião e visita às obras daquela unidade hospitalar, Pedro Ramos disse ao DIÁRIO que “verificamos o andamento das obras e também verificamos a situação dos recursos humanos, uma vez que nós estamos a fazer a aposta para que o número de médicos seja de seis em detrimento dos quatro que temos actualmente”.

“Temos de ver a situação que passamos no verão, foi com muita satisfação que soubemos que em termos de recursos humanos que o centro de saúde do Porto Santo conseguiu dar resposta, apesar de termos tido um colega que esteve de baixa por doença e outro teve de baixa por acidente”, afirmou o secretário regional da Saúde.

Além disso, referiu que “a melhor organização e o melhor planeamento que hoje se verifica no agrupamento de centro de saúde, permitiu dar uma resposta célere e efectuar a substituição, tendo-se verificado ao nível médicos, enfermeiros e do restante pessoal da área da saúde”.

Por outro lado, o secretário disse que esta visita foi boa para “constatar que as obras estão prestes a se concluir, mas também acompanhar o evoluir das outras obras no que diz respeito à diálise”. Pedro Ramos anunciou que esta área vai passar de cinco para oito boxes, sendo que as obras estão em fase finalização”

Por outro lado, disse, “no que diz respeito aos transportes, que estes são quase sempre um entrave. Pedro Ramos deu a novidade, referindo que “isto deixou existir no Porto Santo e em relação às transferências e evacuações, a possibilidade e os contactos com as entidades que normalmente nós temos que recorrer (Porto Santo Line e a INTERTOURS)”.

“Tudo isto está a ser referenciado com celeridade e sem sobrecarga para doentes, familiares e profissionais do centro de saúde”, concluiu.