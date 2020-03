Porto Santo perde charter de Itália

O turismo do Porto Santo vai sofrer mesmo um revês já que parte da operação charter com turistas italianos vindos directamente de Milão acaba de ser cancelada, confirmando-se assim o pior dos cenários decorrentes do novo coronavírus relatados na nossa edição de 28 de Fevereiro.

Sabe o DIÁRIO que as primeiras viagens da operação deste ano que trazia algumas centenas de turistas à ilha foi cancelada hoje.

A viagem de arranque da operação semanal estava prevista para 11 de Abril mas até 29 de Maio não haverá italianos a viajar para o Porto Santo.

A operação charter da companhia aérea Alba Star mantém-se entre 29 de Maio a 25 de Setembro.

Sobe para 79 número de mortes em Itália

As autoridades de Itália confirmaram hoje o registo até agora de 79 mortes causadas pelo novo coronavírus naquele país, mais 27 casos mortais em relação ao balanço oficial divulgado na segunda-feira.

O chefe da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli, informou ainda, na conferência de imprensa diária, que o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus em Itália situa-se neste momento nos 2.263 casos, contra os 2.036 casos anunciados na segunda-feira.

Entre o número total de vítimas mortais, 55 foram verificadas na região de Lombardia, que engloba Milão, a capital económica do país, que é a zona de Itália mais afetada pelo surto do novo coronavírus.

A Itália é o país europeu mais afestado com casos de Covid-19, o nome atribuído pela Organização Mundial Saúde (OMS) à doença provocada pelo novo coronavírus que foi detetado pela primeira vez no final do ano em Wuhan, na província de Hubei (centro da China).