Porto Santo organiza formação para guias e agentes de turismo

O Município do Porto Santo está a organizar uma acção de formação dirigida aos guias turísticos e agentes de turismo local, que decorrerá de 2 a 5 de abril, e que abordará temas como a biodiversidade e geodiversidade, história, património imóvel, cultura e tradições.

Esta acção de formação tem como objectivo principal a promoção do conhecimento dos valores identitários porto-santenses, sejam naturais, históricos, arquitetónicos ou culturais, de valor indiscutível na afirmação do destino ‘Porto Santo’, que importa reforçar junto deste público, para que surjam produtos diferenciados baseados naquilo que é único e que pode ser atractivo para os turistas durante todo o ano.

A participação neste evento formativo é gratuita, mas obriga a uma inscrição prévia, sendo que os interessados deverão preencher a ficha de inscrição disponível no sítio de Internet da Câmara do Porto Santo enviando-a para [email protected]

A formação tem um limite de 25 participantes, dando-se prioridade aos guias turísticos.

O programa que se apresenta muito diversificado, conta com a colaboração de várias personalidades muito conceituadas e especialistas nas matérias a abordar tais como João Baptista, investigador de várias universidades nacionais e representante da Progeo Portugal; que falará sobre a Geodiversidade da ilha do Porto Santo; Nelson Veríssimo, professor da Universidade da Madeira, investigador e autor de diversas obras sobre a História da Região Autónoma da Madeira; Gorete Freitas e Francisco Fernandes, engenheira florestal e biólogo respectivamente, com um enorme conhecimento sobre a biodiversidade da ilha do Porto Santo, ambos do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM; Fátima Menezes, arquitecta e amante do conhecimento sobre o património imóvel da ilha do Porto Santo, e ainda Lucília Sousa, escritora, amante da cultura porto-santense e que juntamente com os preciosos testemunhos dos alunos da Universidade Sénior abordará o tema da cultura, incontornável num evento desta natureza.

Nesta formação, e numa perspectiva de se desenvolverem produtos turísticos inovadores para o Porto Santo, especialmente fora da época balnear, os formandos serão desafiados a criarem 10 novos produtos turísticos sob o lema – Porto Santo no inverno: 10 razões para nos visitar.

De salientar que esta iniciativa pretende ir ao encontro do modelo de desenvolvimento sustentável preconizado para a ilha do Porto Santo e subjacente à sua candidatura a Reserva da Biosfera que visa alcançar um destino diferenciado, com uma estratégia concertada de harmonização entre o desenvolvimento local e o respeito pela conservação da natureza e valorização do seu património e das suas gentes.