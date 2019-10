Por que é importante ter o seu Alojamento Local limpo?

Embora fatores como a reserva e a experiência de viagem possam desempenhar um papel importante na avaliação por parte do hóspede, a qualidade do seu alojamento é o fator mais importante para determinar se um hóspede deixará uma crítica positiva ou negativa e se o equacionará para futuras visitas.

Com isso em mente, vamos falar sobre a limpeza do seu espaço.

Quando os hóspedes chegam ao seu alojamento, esperam uma casa arrumada, limpa e convidativa. Qualquer desvio dessa expectativa terá um impacto negativo na maneira como os hóspedes avaliarão a experiência.

O processo de limpeza pode ser dividido em quatro etapas:

-Preparação dos materiais de limpeza;

-Fazer camas;

-Limpeza;

-Finalização com a colocação de toalhas e amenities.

O que deve incluir no seu kit de limpeza?

Aqui ficam as nossas sugestões:

- Esponja mágica para poder eliminar todos os riscos e manchas;

- Produtos de limpeza adequados à limpeza que pretende efectuar;

- Esponjas de diferentes cores - Zonas diferentes, cores diferentes. Assim, evita o risco de haver contaminação cruzada;

- Panos de microfibras que irão ajudá-lo e facilitar a limpeza devido às suas propriedades anti-estáticas;

- Sacos do lixo - Tenha sempre no seu kit sacos de lixo para poder remover a sujidade e lixo que vai encontrando ao longo do processo de limpeza.

O básico de uma limpeza segura:

- Utilize luvas - proteja-se das agressões que um processo de limpeza lhe pode infligir;

- Todos os seus produtos de limpeza devem ter rotulagem correta. Deste modo, irá evitar uma eventual troca de produtos;

- Leia as fichas técnicas e de segurança dos produtos de limpeza que utiliza. É muito importante fazer a diluição e aplicação corretas dos produtos se quer usufruir do máximo potencial dos produtos com riscos reduzidos.

Aquando das limpezas, utilize o método de ferradura que consiste numa maneira sistemática de limpar o seu espaço com rapidez e eficiência, começando por um lado e acabando no outro, sem andar em zig-zag, garantindo que tudo está dentro dos padrões, para que nunca precise de se preocupar por ter deixado uma área descoberta. Este método de limpeza garante-lhe velocidade e qualidade da limpeza de um espaço, independentemente do tamanho deste.

Três conselhos surpreendentes de limpeza

Para finalizar, damos-lhe três conselhos muito rápidos de limpeza, que lhe irão economizar tempo, dinheiro e energia sem custo adicional!

Mantendo estas três dicas em mente, reduzirá drasticamente o tempo gasto a limpar, além de minimizar o esforço necessário.

Sessões de limpeza mais curtas e frequentes aumentarão a sua eficiência! Ao não permitir a acumulação de poeira e sujidade, irá reduzir o tempo necessário para removê-los e elimina a necessidade de soluções mais nocivas, ao mesmo tempo.

Faça uma lista de verificação e um cronograma. Usando uma lista de verificação (checklist), e agendando as suas sessões com antecedência, irá garantir que a limpeza do seu espaço será mais eficiente, rentável e económica.

Limpe como um profissional! Tenha uma abordagem eficiente e planeada, evitando utilizar produtos e métodos desnecessários que não lhe trarão vantagens e só lhe irão fazer perder tempo e dinheiro.

Seja proficiente. Planeie com antecedência, escolha os produtos e acessórios certos e verá o seu trabalho muito mais facilitado.

A Seta Verde - Higiene, Lda possui uma oferta variada de produtos de limpeza concentrados profissionais da sua marca registada Biosoluções® e sistemas de Higiene e Limpeza, adequados a todas as tarefas de higiene e limpeza profissional e doméstica.

Tenha como lema otimizar a limpeza e ser sustentável!

Solicite um dos nossos consultores para avaliar e apresentar os melhores procedimentos a serem adotados.

Telefone: 291 930 500

E-mail: [email protected]

Consulte www.setaverde.pt para conhecer os nossos produtos e serviços.

Boas limpezas!