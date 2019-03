Ponta do Sol reparte 450 mil euros de apoio pelas associações humanitárias

A Câmara Municipal da Ponta do Sol assinou, no final da tarde desta quarta-feira, os protocolos com as associações do concelho para 2019, um ano marcado pelo aumento dos apoios às associações humanitárias em cerca de 17 mil euros.

A decisão do executivo, que será depois levada à votação pelos cinco vereadores que compõem o elenco camarário, pretende, por exemplo, que “a Associação Humanitária dos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol e a Fundação João Pereira, por terem fins de cariz fortemente social, sejam este ano beneficiadas em relação a 2018”. No caso da primeira, recebe mais 14.500 euros de apoios, enquanto a fundação que apoia os munícipes com necessidades especiais e idosos vai receber mais 2.300 euros do que em 2018.

Na assinatura dos documentos, que juntou os representantes das associações, a presidente salientou que a distribuição deste ano “é mais justa”, com um valor de 450 mil euros, na medida em “que privilegiam quem mais ajuda os cidadãos do concelho, fazendo justiça a uma medida que a própria apresentara em 2018, aquando da distribuição de verbas pela primeira vez no seu mandato”.

“No ano transacto mantivemos as verbas atribuídas por ter sido uma época de início de mandato e houve o cuidado de não deixar ninguém sem apoios, mas em contrapartida, este ano, os parâmetros de avaliação foram mais cuidados e escrutinados, tendo sido reorganizada a atribuição de uma forma que considera mais justa”, pode ler-se no comunicado dirigido à imprensa.

Os critérios de atribuição destes apoios, que estarão esta tarde em cima da mesa, tiveram em conta o carácter das associações que promovem a formação de jovens do município, que fomentam actividades de interesse social e local, dinamizando, directa e indirectamente, o comércio e serviços da Ponta do Sol.