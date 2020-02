Poeiras do Saara atingem hoje a Madeira em mais um dia quente

Céu geralmente pouco nublado e redução de visibilidade devido a poeiras. São estas as principais previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira neste arranque de semana.

A Região estará esta segunda-feira, 24 de Fevereiro, sob a influência de poeiras vindas do continente africano, nomeadamente do deserto do Saara, que pode afectar o Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo devido à má visibilidade.

Há ainda um aviso amarelo do IPMA para o tempo quente que se fará sentir até às 21 horas de hoje.

De resto, esta segunda-feira será marcada por vento moderado a forte (20 a 40 km/h) do quadrante leste, soprando forte (40 a 50 km/h) nas terras altas e por vezes com rajadas até 70 km/h, tornando-se para fraco a moderado (10 a 30 km/h) a partir da tarde.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de nordeste com 2 a 2,5 metros, passando a ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sueste com 1 a 1,5 metros.

Temperatura da água do mar: 19ºC.