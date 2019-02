Plano de contingência para o Inverno já garantiu mais de 800 consultas nos centros de saúde

O grupo parlamentar do PSD deslocou-se, hoje, ao Centro de Saúde da Nazaré para conhecer a implementação do plano de contingência para o Inverno que pretende fazer face ao aumento das doenças respiratórias nesta altura do ano. O plano da Secretaria Regional da Saúde teve início em Janeiro e abrange os centros de saúde da Nazaré, Bom Jesus, Santo António e Câmara de Lobos.

“Tem sido possível reforçar as equipas médicas e aumentar as consultas disponíveis, num horário mais alargado”, destaca João Paulo Marques, porta-voz da iniciativa do PSD.

A consulta aberta, nos quatro de saúde já permitiu atender mais de 800 pessoas.

“Estão cumprido dois dos grandes objectivos deste plano de contingência, por um lado facilitar o acesso aos cuidados de saúde e descongestionar a urgência hospitalar”, refere o deputado social-democrata que contesta as críticas feitas ao SESARAM.

“Enquanto alguns partidos da oposição pautam o seu discurso pela crítica diária, pelo bota-abaixo constante do Serviço Regional de Saúde, o Governo Regional opta por outra estratégia, assumindo a Saúde como uma área prioritária”.