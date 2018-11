Pedro Ramos participa no 92º aniversário dos Bombeiros Voluntários Madeirenses

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, em representação do Presidente do Governo Regional, acompanha as actividades programadas, no âmbito, do 92º aniversário da Associação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A corporação de bombeiros composta por 136 elementos assinala, hoje (dia 24 de Novembro), o seu aniversário.

O dia começou com a formatura e com o içar das bandeiras, acto acompanhado pelo governante.

Seguiu-se uma ida ao cemitério de São Martinho, onde foram colocadas flores no Mausoléu do Bombeiro.

Após esta homenagem, Pedro Ramos, participou na missa realizada na Igreja da Sagrada Família.