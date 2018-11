Pedro Ramos na abertura do Congresso da Sociedade Portuguesa de Simulação Aplicada às Ciências da Saúde

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside, no dia 1 de Dezembro, pelas 12 horas, no auditório do Colégio dos Jesuítas, à cerimónia de abertura do Congresso da Sociedade Portuguesa de Simulação Aplicada às Ciências da Saúde, SPSim2018.

O tema do congresso é ‘inovação tecnológica e humanização no ensino por simulação em saúde’ e destina-se a todos os profissionais de saúde, docentes e estudantes com interesse pelas áreas de inovação e simulação em saúde.

A comissão organizadora nacional é liderada pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Simulação Clínica, Miguel Castelo-Branco, e a comissão organizadora local é dirigida pela directora clínica do SESARAM, Regina Rodrigues.