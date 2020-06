Pedro Ramos minimiza notícias sobre nova instabilidade no SESARAM

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, considera que as recentes notícias na imprensa que dão conta de instabilidade no SESARAM com a contestação de alguns médicos à escolha de Manuela Lélis para a direcção do serviço de Medicina Interna, “são notícias que têm apenas interesse para a comunicação social levantar alguma desinformação, ter conhecimento de situações que um ou outro colega possa ter desencadeado”.

Desta forma, Pedro Ramos minimiza o que se estará a passar no Hospital dr. Nélio Mendonça sublinhando que “há sempre questões internas dentro de uma organização, questões de fácil resolução, questões que se aparentemente ainda não foram resolvidos foi porque tivemos ocupados com a resposta a esta pandemia”, refere o secretário da Saúde.

Numa entrevista ao programa Bola no Ar, na TSF, o secretário da Saúde esclareceu ainda que o Governo Regional está a preparar uma solução para o concurso publico destinado à construção do novo hospital da Madeira depois das empresas concorrentes terem ‘dito’ que o valor determinado para a obra era baixo. “Era o preço que em 2018 foi consignado”, mas cabe agora encontrar uma solução que “vá ao encontro das expectativas” no sentido de se resolver este assunto, explica o secretário.

Pedro Ramos confirmou também que a realização gratuita dos testes à COVID 19 já vão pode ser feito no laboratório em Lisboa, para onde já foram encaminhados uma centena de pedidos, e também em breve na cidade do Porto.

O secretário da saúde deixa, no entanto, um aviso que deve ser levado em conta para quem pretende fazer férias na ilha “quem tiver um teste com resultado inconclusivo não deve viajar antes de o repetir”.

O Governo Regional recomenda que os passageiros dos voos que chegam à Madeira e ao Porto Santo tragam já feito o teste (negativo) caso contrário vão ter de ser testados na região e aguardar pelo resultado em confinamento.

Medidas preventivas para minimizar a entrada de pessoas infectadas com o novo coronavírus numa altura em que os aeroportos da Madeira vão abrir ao tráfego aérea europeu.