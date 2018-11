Pedro Calado já explicou o Orçamento à população de Santana

O Vice-Presidente do Governo Regional continuou, esta quinta-feira, o périplo para apresentar o Orçamento e Plano da Região para o próximo ano pelos 11 concelhos da Madeira. Depois de ter estado ontem na Ribeira Brava, hoje a ‘Sessão Orçamento com Proximidade’ teve lugar em Santana, no Parque Temático da Madeira, pelas 18 horas.

Pedro Calado declarou que a iniciativa do Governo Regional promove a “proximidade com o povo” e tem “sido muito importante”. Isto porque, justificou, “muitas vezes as pessoas olham para um documento técnico como é o do Orçamento da Região e não conseguem perceber bem a linguagem que está por trás daqueles números”. Assim, o número dois do executivo madeirense tem aproveitado para “ traduzir por miúdos e para uma linguagem mais acessível de que é que estamos a falar. Viemos transmitir e explicar o Orçamento da Região para 2019”.

Por outro lado, o Vice-Presidente tem aproveitado para ouvir as principais preocupações da população em cada concelho. Sem adiantar quais são as mais prementes no concelho de Santana, Pedro Calado disse queexplicou “de uma forma mais pormenorizada, os tipos de investimento e o que é que se está a pensar fazer especificamente nos concelhos por onde estamos a passar”.

O governante apontou uma das medidas explicadas à população de Santana: “Em termos de IRS demos vários exemplos daquilo que as famílias podem beneficiar. Por exemplo, uma família com dois adultos e duas crianças, cumulativamente, com o passe sub23, com os passes sociais e com os passes escolares, podemos estar a falar num benefício, numa poupança. de 2.500 euros por ano. Isto sem falar noutro tipo de medidas”.

Para Pedro Calado, este é um exemplo do que “é significativo para as famílias”, já que “são exemplos concretos”. A partir deles, acredita o Vice-Presidente do Governo Regional, “as pessoas podem sentir, de uma forma mais directa, quais os benefícios e qual o impacto que as medidas que estamos a anunciar vão ter no seu meio familiar”, concluiu.