Pedro Calado já entregou Orçamento e Plano para 2019 na Assembleia Legislativa

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, entregou, ao presidente da Assembleia Legislativa as propostas de Orçamento da Região Autónoma da Madeira (ORAM) para 2019 e Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira para 2019 – PIDDAR 2019. O ORAM está orçado em 1.928 milhões de euros, mais 43 milhões do que o inicialmente previsto para 2018. No entanto, quando comparado com o ORAM 2018 corrigido, falamos de menos 17,9 milhões de euros.

O maior reforço de verbas, num aumento de 50 milhões, vai para a área da Saúde, também porque está contemplado o projecto do Novo Hospital. Todas as secretarias têm um peso semelhante àquele que tinham no ano passado.