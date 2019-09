Pedro Calado destaca capacidade de crescimento da empresa Vapor Ilhas

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, visitou a Vapor Ilhas. Uma empresa que, de acordo com o governante, tem sabido aproveitar os fundos comunitários disponíveis e, neste momento, está num processo de expansão.

Pedro Calado disse ainda que esta empresa, fundada em 2004, que opera na área metalomecânica, no âmbito do design, desenvolvimento, fabricação e montagem de estruturas metálicas com extensão à actividade de prestação de serviços de manutenção industriais, “tem sabido crescer no mercado a nível nacional e internacional”.

Além disso, realçou o facto de esta ser uma empresa pioneira na área industrial, com o reconhecimento de qualidade e excelência de serviço: QESM nível I.