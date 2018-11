PCP quer ouvir Miguel Ferreira e Pedro Ramos sobre o estado da saúde na Madeira

O Grupo Parlamentar do PCP quer saber o que têm a dizer Miguel Ferreira, antigo presidente do Conselho de Administração e director clínico do SESARAM, e Pedro Ramos, Secretário Regional da Saúde, sobre o estado da saúde na Região Autónoma da Madeira.

A ideia do PCP é desencadear uma audiência parlamentar, “com carácter de urgência”, sobre o estado da saúde na Madeira.

Ricardo Lume esteve hoje junto ao Hospital Nélio Mendonça, onde relembrou que o acesso à saúde é “um direito constitucional e não pode ser encarado como um negócio”, não esquecendo que o Serviço Regional de Saúde “foi uma conquista da Autonomia, e durante anos, apontado pela propaganda do Governo Regional como o melhor serviço de saúde a nível nacional”

Daí que o deputado comunista queira saber o que se passa nesta área tão importante para as pessoas.

“Atendendo à natureza das declarações proferidas pelo Dr. Miguel Ferreira nas últimas publicações de um órgão de imprensa regional, sobre os vícios, desconformidades, inércias, contradições e promiscuidades existentes no Serviço Regional de Saúde e atendendo à gravidade e profundidade do diagnóstico feito por um anterior responsável pelo SESARAM ao funcionamento do sector da saúde na Região, o PCP considera que se justifica desencadear uma Audição Parlamentar sobre o estado do Serviço Regional de Saúde na Região Autónoma da Madeira”, destacou Ricardo Lume.