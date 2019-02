Paulo Neves exige conclusão de estudos sobre operacionalidade do aeroporto da Madeira

O deputado Paulo Neves afirmou hoje que “os estudos sobre a operacionalidade do aeroporto da Madeira já deveriam estar concluídos e implementadas as suas conclusões e recomendações”. O social-democrata madeirense falava na Assembleia da República, sobre esta matéria

O deputado do PSD-Madeira exigiu “ao governo da República e às instituições nacionais competentes que se responsabilizem e finalizem todos os estudos necessários”.

Para o deputado Paulo Neves, “estamos a falar de uma questão com enormes implicações na mobilidade, mas também na economia da Madeira e do Porto Santo”, tendo acrescentado que “não faz sentido mantermos limitações no aeroporto da Madeira, que têm por base estudos com 55 anos, quando, entretanto, o aeroporto é muito maior, os aviões muito mais modernos e quando existem meios de auxílio para aterragens nos aeroportos”.

Ainda na sua intervenção, Paulo Neves afirmou que “a segurança deve manter-se, naturalmente, no centro de tudo”.