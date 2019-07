Paulo Neves diz que aprovação de novo modelo de mobilidade é “uma grande vitória” e que se fez “justiça”

Acaba de ser aprovado em comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República o diploma sobre o subsídio de mobilidade. Paulo Neves, deputado do PSD à Assembleia da República, disse que, finalmente, se fez “justiça” e que esta aprovação é “uma grande vitória”. O social-democrata recordou que o PSD já havia pedido a alteração do actual modelo há três, mas o PS e o Governo da República não queriam mudar nada.

“Entretanto a RAM, através do seu Parlamento, aprova por unanimidade uma proposta que veio para a Assembleia da República, que esteve em votação, e que passa quase que por unanimidade para grande surpresa nossa”, afirmou o deputado.

O social-democrata explicou que isto irá permitir que seja feito o pagamento apenas daquilo que cada madeirense e porto-santense tem que pagar na sua deslocação, seja o residente, seja o estudante, não tendo que adiantar o dinheiro “que é da responsabilidade do Estado”.

A medida entrará em vigor já no início do próximo ano e Paulo Neves diz que “todos têm que estar confortáveis” com esta nova modalidade que “é muito justa para os madeirenses e os porto-santenses”.

“O subsídio de mobilidade não tem que ser adiantado por ninguém, tem é que ser pago pelo Estado e o Governo da República tem que encontrar as melhores soluções e as melhores práticas para que todos fiquem confortáveis, sejam os consumidores, sejam as agências de viagens e as companhias aéreas”, concluiu.